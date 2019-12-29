Эмиль Смит
№55
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июля 2000 (19) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Арсенал
1
Челси
2
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Борнмут
1
Арсенал
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 66'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 66'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
был в запасе
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
был в запасе