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Абделлах Зубир
№17
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 дек. 1991 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
1
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
2
Карабах
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
11'
11'
11'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
11'
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
1
Карабах
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'