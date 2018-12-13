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Лента
Матч-центр
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Жуниор Брандао
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 янв. 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Лудогорец
1 : 1
Цюрих
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лудогорец
1
Цюрих
1
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Байер
1 : 1
Лудогорец
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Байер
1
Лудогорец
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Цюрих
1 : 0
Лудогорец
37'
37'
37'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Лудогорец
2 : 3
Байер
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лудогорец
2
Байер
3
был в запасе