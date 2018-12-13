Хорхе Броун
№1
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 мая 1986 (34) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Лудогорец
1 : 1
Цюрих
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
1
Цюрих
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Байер
1 : 1
Лудогорец
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Байер
1
Лудогорец
1
был в запасе
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лудогорец
0
АЕК
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
АЕК
1
Лудогорец
1
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Цюрих
1 : 0
Лудогорец
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Цюрих
1
Лудогорец
0
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Лудогорец
2 : 3
Байер
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лудогорец
2
Байер
3
был в запасе