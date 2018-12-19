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Эрик Майетчак
№13
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 марта 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
был в запасе
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 0
РБ Лейпциг
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе