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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марин Понграчич
№22
Защитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 сент. 1997 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Шахтер
2
был в запасе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе