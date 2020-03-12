Марин Понграчич
№22
Защитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 сент. 1997 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Шахтер
2
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе