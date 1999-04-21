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Лента
Матч-центр
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Майкл Джонстон
№73
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
19 апр. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 72'
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 72'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Селтик
3 : 1
Ренн
74'
74'
74'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
74'
был в запасе
Селтик
3
Ренн
1
был в запасе