Джордже Денич
№5
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе