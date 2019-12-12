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Джордже Денич
№5
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе