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Матч-центр
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Брайан Мелисс
№27
Защитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 марта 1989 (31) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Дюделанж
0 : 0
Бетис
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Дюделанж
0
Бетис
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Милан
5 : 2
Дюделанж
87'
87'
87'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Милан
5
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Бетис
3 : 0
Дюделанж
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Дюделанж
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Дюделанж
0
Милан
1
был в запасе