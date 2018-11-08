Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Патрик Штумпф
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Дюделанж
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 апр. 1988 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Бетис
3 : 0
Дюделанж
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Бетис
3
Дюделанж
0
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Дюделанж
0
Милан
1
был в запасе