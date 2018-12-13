Леон Йенсен
№19
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 мая 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Дюделанж
0 : 0
Бетис
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
был в запасе
Дюделанж
0
Бетис
0
был в запасе
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Бетис
3 : 0
Дюделанж
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Бетис
3
Дюделанж
0
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Дюделанж
0
Милан
1
был в запасе