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Марио Покар
№8
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Дюделанж
0 : 2
АПОЭЛ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Дюделанж
0
АПОЭЛ
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
1
Карабах
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
АПОЭЛ
3 : 4
Дюделанж
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
минуты: 1' - 90'