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Лента
Матч-центр
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Добривой Русов
№31
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Словакия
Дата рождения
13 янв. 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Радник
2 : 0
Спартак
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Радник
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'