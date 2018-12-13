Лукас Луптак
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Спартак
Гражданство
Словакия
Дата рождения
28 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
был в запасе
Спартак
1
Фенербахче
0
был в запасе
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Андерлехт
0
Спартак
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Спартак
1
Динамо
2
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Спартак
1
Андерлехт
0
был в запасе