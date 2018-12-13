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Лукас Луптак
№28
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Словакия
Дата рождения
28 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Спартак
1
Фенербахче
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Андерлехт
0
Спартак
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Спартак
1
Динамо
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Спартак
1
Андерлехт
0
был в запасе