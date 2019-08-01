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Матч-центр
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Филип Дангубич
№12
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 мая 1995 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
16'
16'
16'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
16'
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Радник
2 : 0
Спартак
36'
36'
36'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Радник
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'