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Серхио Жуниор
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 авг. 1986 (33) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
10'
10'
10'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
24'
67'
24'
67'
24'
67'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
24'
минуты: 1' - 84'
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 84'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'