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Матч-центр
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Гленн Миддлтон
№40
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 янв. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Рапид
1 : 0
Рейнджерс
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 0
Вильярреал
90'
90'
90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Спартак
4 : 3
Рейнджерс
41'
41'
41'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
41'
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Рейнджерс
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 86' - 90'
Рейнджерс
0
Спартак
0
минуты: 86' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Рейнджерс
3
Рапид
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Вильярреал
2 : 2
Рейнджерс
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Вильярреал
2
Рейнджерс
2
был в запасе