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Лента
Матч-центр
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Никола Катич
№19
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 окт. 1996 (23) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
3 : 2
Брага
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Брага
2
минуты: 1' - 90'