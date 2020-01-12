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Серхи Паленсия
№23
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 марта 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
69'
69'
69'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
83'
83'
83'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Брест
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
1
Сент-Этьен
2
был в запасе