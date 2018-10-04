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Лента
Матч-центр
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Вилльям Баликвиша
№31
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
12 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Севилья
5
Стандард
1
был в запасе