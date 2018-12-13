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Лента
Матч-центр
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Деджи Байройтер
№2
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 сент. 1999 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Айнтрахт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лацио
1
Айнтрахт
2
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Айнтрахт
4 : 0
Марсель
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Айнтрахт
4
Марсель
0
был в запасе