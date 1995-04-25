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Кристиан Тамаш
№25
Защитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
18 апр. 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
2 : 2
Челси
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
МОЛ Види
2
Челси
2
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
БАТЭ
2 : 0
МОЛ Види
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
БАТЭ
2
МОЛ Види
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
МОЛ Види
1
ПАОК
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
ПАОК
0
МОЛ Види
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
МОЛ Види
0 : 2
БАТЭ
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
МОЛ Види
0
БАТЭ
2
был в запасе