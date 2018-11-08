Владислав Супряга
№89
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 февр. 2000 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
Динамо
3 : 1
Ренн
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Динамо
3
Ренн
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Ренн
1 : 2
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Ренн
1
Динамо
2
был в запасе