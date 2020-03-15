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Бактиер Зайнутдинов
№18
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
2 апр. 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 87'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 87'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
69'
69'
69'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
13'
13'
13'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
22', 83'
22', 83'
22', 83'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
22', 83'
минуты: 1' - 87'
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 1' - 87'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 58' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 58' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
77'
77'
77'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 68' - 90'
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 68' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 63' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 63' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 58' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 58' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
83'
83'
83'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
83'
минуты: 81' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 81' - 90'