Бактиер Зайнутдинов
№18
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
2 апр. 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 87'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 87'
9.03.2020 9 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
69'
69'
69'
9.03.2020 9 марта 2020 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
13'
13'
13'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
22', 83'
22', 83'
22', 83'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 19:00
22', 83'
минуты: 1' - 87'
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 1' - 87'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 58' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 58' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
77'
77'
77'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 16:30
минуты: 68' - 90'
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 68' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 63' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 63' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 58' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 58' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
83'
83'
83'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
83'
минуты: 81' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 81' - 90'