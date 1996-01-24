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Инносент Бонке
№20
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
20 янв. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
59'
59'
59'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
0
Мальме
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
4
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
70'
70'
70'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лугано
0
Мальме
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
2
Лугано
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Мальме
1
Копенгаген
1
был в запасе