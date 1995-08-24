Эгзон Бинаку
№3
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Албания
Дата рождения
27 авг. 1995 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
был в запасе
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 20:00
Лиепая
0 : 1
Норрчепинг
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лиепая
0
Норрчепинг
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Норрчепинг
2 : 0
Лиепая
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
был в запасе
Норрчепинг
2
Лиепая
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Норрчепинг
2 : 1
Сент Патрикс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
был в запасе
Норрчепинг
2
Сент Патрикс
1
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Сент Патрикс
0 : 2
Норрчепинг
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Сент Патрикс
0
Норрчепинг
2
был в запасе