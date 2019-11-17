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Матч-центр
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Артур Сагитов
№9
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
1 : 2
Чайка
42'
69'
42'
69'
42'
69'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
42'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Чайка
2
минуты: 1' - 90'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
86'
72'
86'
72'
86'
72'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
19:30
86'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Ротор
2 : 1
Нижний Новгород
24'
39'
24'
39'
24'
39'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
24'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'