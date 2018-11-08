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Матч-центр
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Миккель Аггер
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
1 нояб. 1992 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Мальме
1 : 1
Сарпсборг 08
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Мальме
1
Сарпсборг 08
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Генк
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Сарпсборг 08
3
Генк
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
был в запасе