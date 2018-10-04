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Матей Валента
№29
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
9 февр. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Зенит
1 : 0
Славия
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Зенит
1
Славия
0
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Славия
1 : 0
Бордо
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Славия
1
Бордо
0
был в запасе