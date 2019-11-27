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Лента
Матч-центр
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Ярослав Зелены
№12
Защитник
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 авг. 1992 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 70' - 90'
Славия
1
Интер
3
минуты: 70' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Славия
1 : 2
Барселона
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Славия
1
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 76' - 90'
Славия
0
Боруссия
2
минуты: 76' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
минуты: 60' - 90'
Интер
1
Славия
1
минуты: 60' - 90'