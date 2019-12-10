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Расмус Кристенсен
№43
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Дания
Дата рождения
11 июля 1997 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Зальцбург
0 : 2
Ливерпуль
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
46'
46'
46'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 1' - 90'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Наполи
1 : 1
Зальцбург
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Зальцбург
2 : 3
Наполи
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
2
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
Ливерпуль
4 : 3
Зальцбург
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
4
Зальцбург
3
минуты: 1' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
47'
47'
47'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 84'
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 1' - 84'