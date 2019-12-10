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Лента
Матч-центр
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Нуссаир Мазрауи
№12
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Марокко
Дата рождения
14 нояб. 1997 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Аякс
0 : 1
Валенсия
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Лилль
0 : 2
Аякс
27'
27'
27'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 46'
Лилль
0
Аякс
2
минуты: 1' - 46'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Челси
4 : 4
Аякс
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
4
Аякс
4
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
Аякс
0 : 1
Челси
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
был в запасе
Аякс
0
Челси
1
был в запасе