Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Майкон (Майкон Барберан)
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шахтер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 июля 1997 (22) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 66' - 90'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 66' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Шахтер
2
Бенфика
1
был в запасе