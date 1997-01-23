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Лента
Матч-центр
Моя команда
Арно Греневельд
№14
Нападающий
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Команда
Борнмут
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
31 янв. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 2
Борнмут
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
3
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Норвич Сити
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 79' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
2
Вест Хэм
2
был в запасе