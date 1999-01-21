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Лента
Матч-центр
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Дониелл Мален
№14
Полузащитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 янв. 1999 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
90'
90'
90'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
41', 79'
41', 79'
41', 79'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
41', 79'
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ПСВ
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19'
19'
19'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
19'
минуты: 1' - 84'
ПСВ
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 84'