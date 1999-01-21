Дониелл Мален
№14
Полузащитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 янв. 1999 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
90'
90'
90'
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
41', 79'
41', 79'
41', 79'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
41', 79'
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ПСВ
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19'
19'
19'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
19'
минуты: 1' - 84'
ПСВ
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 84'