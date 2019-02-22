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Карлос Акапо
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
12 марта 1993 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
23:00
Эспаньол
1 : 1
Уэска
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Уэска
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:45
Жирона
0 : 2
Уэска
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:45
был в запасе
Жирона
0
Уэска
2
был в запасе
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
23:00
Уэска
4 : 0
Вальядолид
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Уэска
4
Вальядолид
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Уэска
90'
90'
90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Уэска
0
Атлетико
3
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 0
Уэска
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Уэска
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
14:00
Валенсия
2 : 1
Уэска
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 1
Уэска
76'
76'
76'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 81'
Алавес
2
Уэска
1
минуты: 1' - 81'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
Уэска
1 : 1
Жирона
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
1
Жирона
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
минуты: 69' - 90'
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 69' - 90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
был в запасе
Уэска
0
Райо Вальекано
1
был в запасе