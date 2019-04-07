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Хуан Агилера
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 сент. 1985 (34) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:30
Леванте
2 : 2
Уэска
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:30
был в запасе
Леванте
2
Уэска
2
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:45
Реал
3 : 2
Уэска
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:45
был в запасе
Реал
3
Уэска
2
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
15:00
Уэска
1 : 3
Алавес
16.03.2019
16 марта 2019
сб
15:00
был в запасе
Уэска
1
Алавес
3
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:45
был в запасе
Хетафе
2
Уэска
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:30
Уэска
2 : 1
Севилья
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:30
был в запасе
Уэска
2
Севилья
1
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
23:00
Эспаньол
1 : 1
Уэска
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Эспаньол
1
Уэска
1
был в запасе
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
23:00
Уэска
0 : 1
Атлетик
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Уэска
0
Атлетик
1
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:45
Жирона
0 : 2
Уэска
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:45
был в запасе
Жирона
0
Уэска
2
был в запасе
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
23:00
Уэска
4 : 0
Вальядолид
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Уэска
4
Вальядолид
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Уэска
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Уэска
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Уэска
0
Атлетико
3
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 0
Уэска
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Леганес
1
Уэска
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
18:15
Уэска
0 : 1
Реал
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 1
Уэска
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
был в запасе
Алавес
2
Уэска
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 77'
Севилья
2
Уэска
1
минуты: 1' - 77'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
был в запасе
Уэска
0
Эспаньол
2
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
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