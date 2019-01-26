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Борха Морено
№32
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 авг. 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
был в запасе
Атлетико
2
Хетафе
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Уэска
0
Атлетико
3
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:15
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Атлетико
1
Эспаньол
0
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетико
3
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
Атлетико
3 : 0
Алавес
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Атлетико
3
Алавес
0
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
15:00
Леганес
1 : 1
Атлетико
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
15:00
был в запасе
Леганес
1
Атлетико
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Вильярреал
1
Атлетико
1
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
17:15
был в запасе
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Атлетико
1 : 1
Эйбар
90'
90'
90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
90'
минуты: 71' - 90'
Атлетико
1
Эйбар
1
минуты: 71' - 90'