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Санти Комесанья
№27
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 окт. 1996 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
был в запасе
Сельта
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
был в запасе
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Бетис
1
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
9.03.2019
9 марта 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
89'
89'
89'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Жирона
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
85'
85'
85'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
22'
22'
22'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
22'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:45
Бетис
2 : 0
Райо Вальекано
33'
33'
33'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
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