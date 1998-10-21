Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Перу Ноласкоайн
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 окт. 1998 (21) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:30
Атлетик
2 : 0
Атлетико
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:30
был в запасе
Атлетик
2
Атлетико
0
был в запасе
7.01.2019
7 янв. 2019
пн
23:00
Сельта
1 : 2
Атлетик
7.01.2019
7 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
2
был в запасе
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
23:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
73'
73'
73'
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Атлетик
1 : 1
Хетафе
67'
73'
67'
73'
67'
73'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
67'
был в запасе
Атлетик
1
Хетафе
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
минуты: 67' - 90'
Атлетико
3
Атлетик
2
минуты: 67' - 90'
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
20:00
Райо Вальекано
1 : 1
Атлетик
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:15
Барселона
1 : 1
Атлетик
90'
90'
90'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:15
минуты: 23' - 90'
Барселона
1
Атлетик
1
минуты: 23' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
Атлетик
2 : 2
Уэска
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
23:00
Атлетик
2 : 1
Леганес
26'
26'
26'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
23:00
26'
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'