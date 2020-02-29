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Муса Барроу
№99
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
14 нояб. 1998 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
26', 51'
26', 51'
26', 51'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
26', 51'
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Болонья
2
Брешиа
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
59'
59'
59'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
59'
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
3
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Аталанта
5 : 0
Парма
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Аталанта
5
Парма
0
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
5
Милан
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Аталанта
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
0
Аталанта
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 57'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 57'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
0
Кальяри
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Наполи
2
Аталанта
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
7
Удинезе
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
Лацио
3 : 3
Аталанта
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лацио
3
Аталанта
3
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
3
Лечче
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Сассуоло
1
Аталанта
4
был в запасе
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