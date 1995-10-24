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Лента
Матч-центр
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Александар Костич
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
12 окт. 1995 (24) года
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Рапид
0 : 0
Вильярреал
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Рапид
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Рапид
2 : 0
Спартак
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Рапид
2
Спартак
0
был в запасе