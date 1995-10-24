Александар Костич
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
12 окт. 1995 (24) года
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
Рапид
0 : 0
Вильярреал
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Рапид
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Рапид
2 : 0
Спартак
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Рапид
2
Спартак
0
был в запасе