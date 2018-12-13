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Лента
Матч-центр
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Матео Барац
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
20 июля 1994 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Рапид
1 : 0
Рейнджерс
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
18:50
Спартак
1 : 2
Рапид
27'
27'
27'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Рапид
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Рапид
0 : 0
Вильярреал
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Рапид
0
Вильярреал
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Вильярреал
5 : 0
Рапид
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
5
Рапид
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Рапид
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Рапид
2 : 0
Спартак
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Рапид
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'