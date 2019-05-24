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Матч-центр
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Себастьен Сибуа
№50
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 марта 1998 (22) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Реймс
3
ПСЖ
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
Амьен
0 : 3
ПСЖ
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
был в запасе
Амьен
0
ПСЖ
3
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
ПСЖ
1 : 0
Нант
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
1
Нант
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Ренн
1 : 3
ПСЖ
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
3
был в запасе