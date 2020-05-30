Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Леандро Баррейро
№35
Полузащитник
Подписаться
Команда
Майнц
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
3 янв. 2000 (20) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2018/2019
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
44'
44'
44'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 76'
Майнц
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 76'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
минуты: 61' - 90'
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 61' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 83' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 83' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Падерборн
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
31'
31'
31'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Герта
1 : 3
Майнц
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Майнц
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Байер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Унион
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
Показать все игры