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Филипп Мвене
№23
Защитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 янв. 1994 (26) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
4
Майнц
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Герта
1 : 3
Майнц
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
1
Майнц
3
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Бавария
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе