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Агустин Рохель
№18
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
17 окт. 1997 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лион
3
Тулуза
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Ницца
3
Тулуза
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 78'
Брест
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 78'