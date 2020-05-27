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Матеус Кунья
№26
Нападающий
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Команда
Герта
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 мая 1999 (21) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.05.2020
27 мая 2020
ср
19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Герта
90'
90'
90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Герта
2
минуты: 1' - 90'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
61'
61'
61'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
61'
минуты: 1' - 66'
Герта
4
Унион
0
минуты: 1' - 66'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Герта
74'
74'
74'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
74'
минуты: 1' - 78'
Хоффенхайм
0
Герта
3
минуты: 1' - 78'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Кельн
5
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Падерборн
1 : 2
Герта
68'
68'
68'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Герта
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Фортуна
0 : 3
РБ Лейпциг
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Фортуна
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 71' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
2 : 4
РБ Лейпциг
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Шальке-04
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Шальке-04
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Вердер
0 : 3
РБ Лейпциг
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 63'
Вердер
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 63'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
Боруссия
1 : 3
РБ Лейпциг
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
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