Марсело Сараччи
№3
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
23 апр. 1998 (22) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Лион
2 : 2
РБ Лейпциг
63'
63'
63'
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Бенфика
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 70'
РБ Лейпциг
2
Бенфика
2
минуты: 1' - 70'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 19:55
РБ Лейпциг
2 : 1
Зенит
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 19:55
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Зенит
1
был в запасе
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 22:00
РБ Лейпциг
0 : 2
Лион
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
РБ Лейпциг
0
Лион
2
был в запасе