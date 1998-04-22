Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марсело Сараччи
№3
Защитник
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
23 апр. 1998 (22) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Лион
2 : 2
РБ Лейпциг
63'
63'
63'
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Бенфика
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 70'
РБ Лейпциг
2
Бенфика
2
минуты: 1' - 70'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
РБ Лейпциг
2 : 1
Зенит
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Зенит
1
был в запасе
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
РБ Лейпциг
0 : 2
Лион
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
РБ Лейпциг
0
Лион
2
был в запасе