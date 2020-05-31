Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Флориан Нойхаус
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 марта 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
Боруссия
3 : 1
Унион
17'
61'
17'
61'
17'
61'
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
17'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Унион
1
минуты: 1' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
82'
82'
82'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
82'
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
18'
18'
18'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
87'
87'
87'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
87'
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
31'
31'
31'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
90'
90'
90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе
Показать все игры